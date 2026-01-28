Алехандро Хименес близок к тому, чтобы остаться в «Борнмуте» на постоянной основе — Скира

Английский «Борнмут» готов оставить защитника Алехандро Хименеса на постоянной основе, выкупив права на футболиста у итальянского «Милана». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Алекс Хименес в шаге от того, чтобы стать постоянным игроком «Борнмута». «Борнмут» готов активировать опцию выкупа у «Милана». Контракт до 2030 года с возможностью продления до 2031 года», — написал Скира.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 20-летний Алехандро Хименес, выступающий за «Борнмут» на правах аренды из «Милана», провёл 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету один матч и одна голевая передача в Кубке Англии.