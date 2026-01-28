Томас Франк высказался об автомобильной аварии с участием игроков «Тоттенхэма»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о травмированных игроках перед матчем 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Айнтрахтом» из Франкфурта. Встреча состоится сегодня, 28 января. Начало игры — в 23:00 мск.

«Рандаль Коло Муани и Уилсон Одобер прекрасно себя чувствуют. К сожалению, они попали в небольшую автомобильную аварию, но всё в порядке. Они отправятся в поездку чуть позже. Педро Порро получил травму задней мышцы бедра и пропустит четыре недели. У Мики ван де Вена что-то незначительное, и он не поехал с нами», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА.