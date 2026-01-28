Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Большие сомнения, что он нужен». Константин Генич — о Джоне Джоне в «Зените»

«Большие сомнения, что он нужен». Константин Генич — о Джоне Джоне в «Зените»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал появившуюся информацию, что «Зенит» близок к приобретению 23-летнего атакующего полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона. Сообщалось, что сине-бело-голубые заплатят за бразильского футболиста порядка € 20 млн.

— Хорошо, Джон Джон. Ну, нужен был полузащитник, да?
— Ну у меня большие сомнения, что нужен был. Им нужен центральный полузащитник. После ухода Жерсона…

— Я так понимаю, что он может там сыграть.
— Ну, он игрок, тяготеющий к атаке, таких у «Зенита» предостаточно. Там есть Педро, Глушенков, Вендел, Мостовой. Но им нужен игрок в середине, чтобы чуть разгрузить Барриоса и Вендела, — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Я в шоке. Для чего он «Спартаку»?» Генич — о переходе Владислава Сауся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android