«Большие сомнения, что он нужен». Константин Генич — о Джоне Джоне в «Зените»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал появившуюся информацию, что «Зенит» близок к приобретению 23-летнего атакующего полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона. Сообщалось, что сине-бело-голубые заплатят за бразильского футболиста порядка € 20 млн.

— Хорошо, Джон Джон. Ну, нужен был полузащитник, да?

— Ну у меня большие сомнения, что нужен был. Им нужен центральный полузащитник. После ухода Жерсона…

— Я так понимаю, что он может там сыграть.

— Ну, он игрок, тяготеющий к атаке, таких у «Зенита» предостаточно. Там есть Педро, Глушенков, Вендел, Мостовой. Но им нужен игрок в середине, чтобы чуть разгрузить Барриоса и Вендела, — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».