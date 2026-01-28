Франк: Соланке — просто зверь в физическом плане и постоянно работает над собой

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о возвращении нападающего Доминика Соланке после травмы.

«Дом очень важен для нас, он отсутствовал шесть месяцев. Представьте, как другим командам справиться с потерей своего главного нападающего и лучшего бомбардира. Он просто зверь в физическом плане и постоянно работает над собой», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 28-летний Доминик Соланке провёл четыре матча. В Кубке Англии он участвовал в одной встрече. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету нападающего одна игра и один гол в Лиге чемпионов.