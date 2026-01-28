Тренер «Атлетико» Симеоне поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Будё-Глимт»

Главный тренер испанского «Атлетико» из Мадрида Диего Симеоне высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с норвежским «Будё-Глимт». Встреча состоится сегодня, 28 января.

«Чтобы финишировать в первой восьмерке, нам нужно, чтобы другие результаты сложились в нашу пользу, но прежде всего мы сами должны добиться хорошего результата. «Будё-Глимт» провёл несколько очень сложных матчей и очень здорово играл на выезде — они отлично сражались в Дортмунде, обыграли «Сити». Они знают, чего хотят, а именно — быстро убегать в контратаки и находить своего 10-го номера [Йенса Петтера Хёуге], который является их лучшим игроком. Это техничная команда, нам нужно будет направить игру в то русло, где, как мы считаем, сможем доставить им проблемы», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.