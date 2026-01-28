Аршавин спрогнозировал результат матча «Монако» — «Ювентус» в Лиге чемпионов

Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Монако» и «Ювентусом». Игра пройдёт сегодня, 28 января, на стадионе «Луи II».

«Ну, «Монако» в целом дряхленько сезон этот проводит, «Ювентус» по-другому играет со времён Спаллетти. И, мне кажется, «Монако» здесь уступит. «Ювентус» победит. С другой стороны, скорее всего, «Монако» всё-таки сможет забить. Ну а раз победит «Ювентус», значит, они забьют два. Думаю, 2:1 — победа «Ювентуса», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»