«Вероятно, они хотят нас напугать». Тренер «Будё-Глимт» — о матче с «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер норвежского «Буде-Глимт» Хьетиль Кнутсен высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико» из Мадрида. Встреча состоится сегодня, 28 января. Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 23:00 мск.

«Вероятно, они хотят нас напугать. Мы рады уже самой возможности пройти дальше. Это хорошая дополнительная мотивация. Мы вправе бояться при виде таких команд, как «Атлетико» в лучшей форме, но шансы есть всегда», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.

Все матчи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут в одно время.