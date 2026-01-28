Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Вероятно, они хотят нас напугать». Тренер «Будё-Глимт» — о матче с «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер норвежского «Буде-Глимт» Хьетиль Кнутсен высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико» из Мадрида. Встреча состоится сегодня, 28 января. Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
«Вероятно, они хотят нас напугать. Мы рады уже самой возможности пройти дальше. Это хорошая дополнительная мотивация. Мы вправе бояться при виде таких команд, как «Атлетико» в лучшей форме, но шансы есть всегда», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.

Все матчи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут в одно время.

Последний тур Лиги чемпионов! 18 матчей сразу — расклады будут меняться постоянно. LIVE
Live
Последний тур Лиги чемпионов! 18 матчей сразу — расклады будут меняться постоянно. LIVE
