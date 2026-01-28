«Лига чемпионов — особое событие». Тренер «Атлетико» Симеоне — о формате турнира

Главный тренер испанского «Атлетико» из Мадрида Диего Симеоне высказался о формате Лиги чемпионов.

«Побеждать нужно всегда, но сейчас — тем более. То, что мы не играем с одними и теми же командами дома и на выезде, делает каждый матч особенным событием. Лига чемпионов и сама по себе особое событие, что мы и видим в этом заключительном туре — команды из нижней части таблицы хотят подняться выше, а лидеры стремятся гарантировать себе выход в 1/8 финала. Нас ждёт захватывающий вечер, в котором мы постараемся обеспечить себе место в первой восьмерке», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с норвежским «Будё-Глимт» сегодня, 28 января.