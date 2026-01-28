Тренер «Вильярреала» Марселино: надеюсь, что у этих игроков будет шанс снова сыграть в ЛЧ

Главный тренер испанского «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером». Встреча состоится сегодня, 28 января.

«Я подхожу к матчу спокойно, с конкретной целью и энтузиазмом, как и к каждой игре Лиги чемпионов. Нам повезло, что мы участвуем в таких матчах благодаря всем, особенно игрокам прошлого сезона. Всё пошло не так, как мы хотели, и это расстраивает, но это футбол, и такое случается. Это был полезный опыт, и я очень надеюсь, что у этих игроков будет шанс снова сыграть в Лиге чемпионов», — приводит слова Марселино официальный сайт УЕФА.