«Акрон» уверенно обыграл «Родину-2» в контрольном матче

Сегодня, 28 января, состоялся контрольный матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московская «Родина-2». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). Матч прошёл в формате из двух таймов по 40 минут. «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

В составе «Акрона» отличились Жилсон Тавареш Беншимол и Эдгар Севикян.

Позднее сегодня «Акрон» проведёт второй контрольный матч с узбекистанским «Динамо» из Самарканда. Начало игры — в 15:30 мск.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.