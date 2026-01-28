Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» уверенно обыграл «Родину-2» в контрольном матче

«Акрон» уверенно обыграл «Родину-2» в контрольном матче
Комментарии

Сегодня, 28 января, состоялся контрольный матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московская «Родина-2». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). Матч прошёл в формате из двух таймов по 40 минут. «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 января 2026, среда. 10:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
2 : 0
Родина-2
Москва, Россия
1:0 Беншимол – 23'     2:0 Севикян – 37'    

В составе «Акрона» отличились Жилсон Тавареш Беншимол и Эдгар Севикян.

Позднее сегодня «Акрон» проведёт второй контрольный матч с узбекистанским «Динамо» из Самарканда. Начало игры — в 15:30 мск.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android