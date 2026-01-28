«Акрон» уверенно обыграл «Родину-2» в контрольном матче
Сегодня, 28 января, состоялся контрольный матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московская «Родина-2». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). Матч прошёл в формате из двух таймов по 40 минут. «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 января 2026, среда. 10:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
2 : 0
Родина-2
Москва, Россия
1:0 Беншимол – 23' 2:0 Севикян – 37'
В составе «Акрона» отличились Жилсон Тавареш Беншимол и Эдгар Севикян.
Позднее сегодня «Акрон» проведёт второй контрольный матч с узбекистанским «Динамо» из Самарканда. Начало игры — в 15:30 мск.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.
Комментарии
