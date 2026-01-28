Скидки
Александр Бубнов: с такой игрой «Динамо» Кубок России не выиграет

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что московское «Динамо» не сможет выиграть Фонбет Кубок России по итогам этого сезона. Ранее руководство бело-голубых поставило перед командой задачу стать победителями этого турнира.

«Если коротко резюмировать, сейчас игра «Динамо» на меня вообще никакого впечатления не произвела. И, в первую очередь, не произвела в том смысле, что я думал, какие-то кардинальные изменения [будут]. Их нет. Состав примерно такой же.

Сейчас у них задача, они её озвучивали — Кубок. Но с такой игрой они Кубок не выиграют, а в первенстве, говорю, максимум — между седьмым и 10-м местом будут», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

