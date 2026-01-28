Скидки
Денис Макаров раскрыл детали трансфера из «Динамо» в турецкий «Кайсериспор»

Денис Макаров раскрыл детали трансфера из «Динамо» в турецкий «Кайсериспор»
Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров высказался о своём уходе из московского «Динамо» в турецкий клуб.

Фото: Кайсериспор

«Я собрал вещи ещё в России. Когда ехал на сборы с «Динамо-2», уже понимал, что куда-то точно уеду. У меня были готовы два чемодана: один со спортивными вещами, второй — с повседневными: джинсы, футболки, куртка. Приехал на сборы, и через пару дней мне позвонил Алексей [Бабырь, представитель Макарова] и сказал: «Есть вариант с Турцией. Хочешь или нет?» Я ответил: «Конечно, да». Потому что это новый чемпионат, свежие эмоции, возможность начать всё с чистого листа. С этого всё и началось. Мы пообщались с тренером, спортивным директором «Кайсериспора» и сошлись на одном — мы заинтересованы друг в друге. Вот так всё и вышло. В пятницу я прилетел сюда на медосмотр, в субботу сходил на игру, а в понедельник подписал контракт», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Денис Макаров: Гусеву не нравился я, а мне не нравился он. Мы вообще не разговаривали
