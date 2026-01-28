Скидки
Олег Романцев: журналюг я не люблю

Олег Романцев: журналюг я не люблю
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился отношением к представителям средств массовой информации.

«Журналюг не люблю, а с хорошими журналистами у меня много приятных отношений. Я не люблю критиканство, критику. Не люблю, но воспринимаю», — сказал Романцев в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

72-летний Олег Романцев работал в должности главного тренера московского «Спартака» с января 1989 года по декабрь 1995 года и с января 1997 года по июнь 2003 года. Под его руководством красно-белые девять раз выиграли национальный чемпионат (один — СССР, восемь — России) и четырежды Кубок страны (один — СССР, три — России).

