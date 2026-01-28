Денис Макаров может дебютировать в Суперлиге Турции в матче с «Галатасараем»

Российский полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров рассказал, что может дебютировать в Суперлиге Турции в матче с «Галатасараем». Матч состоится 1 февраля.

Фото: ФК Кайсериспор

«Верю, что у меня получится выйти сыграть, физически я буду себя чувствовать нормально. У меня ещё есть три-четыре дня до игры, поэтому готовимся, настраиваемся с отличным настроением. Это знаешь, как перезагрузка: новый чемпионат, новые эмоции. Я в курсе, что здесь по-хорошему бешеные болельщики, которые болеют по-настоящему искренне, и на стадионе будет топ-атмосфера. Ради этой атмосферы мы в футбол и играем», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.