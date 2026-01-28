Защитник «ПСЖ» Вильям Пачо назвал сильные стороны «Ньюкасла»

Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Вильям Пачо высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 28 января. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

«Ньюкасл» очень хорош при стандартах. У них чёткие идеи, и они усердно работают над их реализацией. Это одна из их сильных сторон. Мы очень много работали над этим на этой неделе, чтобы не пропускать со стандартов. У них очень агрессивная команда. Постараюсь помочь команде как в атаке, так и в обороне», — приводит слова Пачо официальный сайт УЕФА.

Все матчи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут в одно время.