Футбол Новости

Защитник «ПСЖ» Вильям Пачо назвал сильные стороны «Ньюкасла»

Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Вильям Пачо высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 28 января. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
«Ньюкасл» очень хорош при стандартах. У них чёткие идеи, и они усердно работают над их реализацией. Это одна из их сильных сторон. Мы очень много работали над этим на этой неделе, чтобы не пропускать со стандартов. У них очень агрессивная команда. Постараюсь помочь команде как в атаке, так и в обороне», — приводит слова Пачо официальный сайт УЕФА.

Все матчи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут в одно время.

