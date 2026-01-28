Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Макаров обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба

Денис Макаров обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Денис Макаров обратился к болельщикам московского клуба после перехода в турецкий «Кайсериспор».

«Конечно, я хочу пожелать всем болельщикам «Динамо» всегда поддерживать команду, и особенно — в трудные моменты. Для клуба это очень важно. И игроки на поле отдаются ради них. Желаю верить, надеяться, не отчаиваться — и всё будет. За последние четыре с половиной года было много чего. Мы могли стать, но не стали чемпионами. Значит, всё впереди. До этого долгое время вообще никаких медалей не было. Эти годы показывают, что команда идёт в правильном направлении», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Денис Макаров может дебютировать в Суперлиге Турции в матче с «Галатасараем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android