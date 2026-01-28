Денис Макаров обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба

Бывший футболист «Динамо» Денис Макаров обратился к болельщикам московского клуба после перехода в турецкий «Кайсериспор».

«Конечно, я хочу пожелать всем болельщикам «Динамо» всегда поддерживать команду, и особенно — в трудные моменты. Для клуба это очень важно. И игроки на поле отдаются ради них. Желаю верить, надеяться, не отчаиваться — и всё будет. За последние четыре с половиной года было много чего. Мы могли стать, но не стали чемпионами. Значит, всё впереди. До этого долгое время вообще никаких медалей не было. Эти годы показывают, что команда идёт в правильном направлении», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.