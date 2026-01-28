«Идеально вписывается». Генич — о Лусиано Гонду в ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал переход нападающего Лусиано Гонду из санкт-петербургского «Зенита» в ЦСКА. Аргентинец стал игроком армейцев в это трансферное окно. «Зенит» же приобрёл у ЦСКА центрального защитника Игоря Дивеева.

«По всем своим качествам, характеристикам Гонду идеально вписывается в ЦСКА. Вот просто… Прямо как влитой. Мне кажется, и Воробьёв был бы таким же, потому что… [Это] нападающий, который любит вот этот быстрый футбол. Но вот как пойдёт — не знаю. Сам по себе трансфер — один из самых интригующих», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».