Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Франк Артига оценил игру «Рубина» в контрольном матче со «Стругой»
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига прокомментировал победу в контрольном матче со «Стругой» из Северной Македонии (2:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 0
Струга
Струга, Северная Македония
1:0 Кузнецов – 69'     2:0 Мукба – 83'    

— Эта игра отличается от предыдущей. Соперник оборонялся низким блоком. В такой игре всегда непросто забить первый мяч. Если бы мы сумели забить ранний гол, было бы проще. В итоге мы победили, и я доволен не только нашими матчами, но в целом работой на первом сборе. Нам ещё предстоит немало работы в будущем.

— В двух таймах пробовали две разные схемы. Какую из них вы предпочитаете?
— Схема в данном случае не так важна. Мы играли в три центральных защитника. На флангах в первом тайме были один вингер и один фулбек, во втором тайме два вингера. Важнее то, что мы даём практику нашим футболистам, чтобы они постепенно набирали форму и были готовы играть 90 минут в высоком темпе. Мы должны быть конкурентоспособны в первом официальном матче, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

Новости. Футбол
Все новости

