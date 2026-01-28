Защитник «Локомотива» Ньямси поделился впечатлениями от участия в Кубке африканских наций

Защитник московского «Локомотива» и сборной Камеруна Жерзино Ньямси высказался об участии в Кубке африканских наций. Сборная Камеруна потерпела поражение в четвертьфинале от сборной Марокко (0:2).

«Это был по-настоящему хороший опыт, особенно для меня, так как я был впервые в национальной команде. У нас были хорошие игры, тренировки. В сборной новое поколение. У нас не было много времени узнать друг друга, но коннект быстро образовался, в том числе и на поле. Был счастлив провести первые игры за национальную команду, петь гимн. Результат немного расстроил, потому что мы хотели сделать больше. Но первая часть турнира удалась», — сказал Ньямси в интервью клубной пресс-службе.

В Кубке африканских наций 29-летний Ньямси провёл два матча.