Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал об интересе игроков сборной Камеруна к РПЛ

Защитник московского «Локомотива» и сборной Камеруна Жерзино Ньямси рассказал об интересе игроков национальной команды к российскому чемпионату.

«Они спрашивали меня, как в России, нравится ли мне там. Спрашивали, какова жизнь в России, были подобные вопросы. Некоторые игроки также имеют возможность перейти в российский чемпионат, поэтому они спрашивали, хорошо тут или нет», — сказал Ньямси в интервью клубной пресс-службе.

В Кубке африканских наций 2025 года 29-летний Ньямси провёл два матча. Результативными действиями защитник не отметился. В текущем сезоне чемпионата России на его счету восемь матчей и один гол.