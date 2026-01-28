Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Денис Макаров рассказал о сорвавшемся трансфере из московского «Динамо» в Китай

Бывший футболист «Динамо» Денис Макаров рассказал о сорвавшемся переходе в один из китайских клубов. Накануне было объявлено, что футболист перебрался в турецкий «Кайсериспор».

«Это правда. Клуб очень меня хотел, мы общались со спортивным директором, всё было хорошо. Но потом они взяли тренера, а он не был заинтересован во мне, сказал, что не может взять русского игрока.

Причин не знаю. Просто сказал: «Мы не можем его взять». Как, из-за чего — мы не стали задавать вопросы, просто поблагодарили друг друга за общение — и всё. Это была правдивая история. В первых числах января я был с семьёй в Сочи, мы пару дней прямо плотно с китайцами общались по видео, по звонкам», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

