«Хороший вариант». Генич — о возможном переходе Дмитрия Воробьёва в «Зенит»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал появившуюся информацию, что санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в услугах нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 21 матч на клубном уровне, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.

«Хороший вариант. Тем более если они сейчас за € 7 млн продали Кассьерру. Там с каким-то бонусами… Доплатить за Воробьёва, но тут надо получить ещё согласие самого игрока. Однако, по-моему, прямо напрашивается [такой трансфер]», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Воробьёва в € 5 млн.