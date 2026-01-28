«Сочи» сыграл вничью со «Слогой» в контрольном матче с шестью голами

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Сочи» и боснийская «Слога». Команды играли в Белеке (Турция). Итоговый результат — 3:3.

В составе «Сочи» отличились Франсуа Камано (с пенальти), Александр Коваленко и Артём Корнеев.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Слога» находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины. Команда набрала 19 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается «Борац» (43).