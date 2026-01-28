Жерзино Ньямси поделился ожиданиями от зимних сборов «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси присоединился к команде после участия в Кубке африканских наций в составе сборной Камеруна и высказался о предстоящих сборах.

«Ожидания от сборов — много тренироваться, повышать свой уровень. После каникул нам надо возвращаться к работе и становиться лучше. Я хочу работать. Я также хочу отдать лучшее команде и хорошо подготовиться. Самое важное — подготовиться к рестарту чемпионата. Это самое важное и это то, что я хочу сделать», — сказал Ньямси в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне чемпионата России 29-летний Жерзино Ньямси провёл восемь матчей, в которых забил один гол. Также на его счету восемь игр в Фонбет Кубке России.