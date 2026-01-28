Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Конечно, это проблема». Тренер «Рубина» Франк Артига — о повреждении Мирлинда Даку

«Конечно, это проблема». Тренер «Рубина» Франк Артига — о повреждении Мирлинда Даку
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о неучастии нападающего Мирлинда Даку в первом зимнем сборе команды из-за повреждения.

— Команда работает без своего основного нападающего. Это проблема?
— Конечно, это проблема. Это наш лучший нападающий, лучший нападающий лиги. Но в то же время это хорошая возможность для других игроков. На следующем сборе после травмы начнёт работу с нами Жак Сиве, надеюсь, он нам поможет. Также будем смотреть на молодых игроков из второй команды и академии. Для них это возможность для роста. Конечно, мы хотим скорейшего возвращения Даку, но сейчас я счастлив работать с теми игроками, которые есть в нашем распоряжении, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

