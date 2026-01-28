Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франк Артига подвёл итоги первого зимнего сбора «Рубина»

Франк Артига подвёл итоги первого зимнего сбора «Рубина»
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига оценил первый зимний сбор для команды.

— Внесла ли погода коррективы в ваши планы на сборах?
— Да. Было очень много дождей. Это вносит изменения в планы тренировки. Например, в такую погоду сложнее проводить тактические занятия, под дождём приходится делать всё очень быстро. Но мы должны тренироваться в любую погоду, тем более в России, когда мы туда вернемся, тоже будет не самая комфортная погода.

— Подведите итоги первого сбора. И какие планы на второй. Известно, что поменялось расписание спаррингов.
— На первом сборе, как и сказал, было важно познакомиться с игроками, мы это сделали. Мы знаем, где сейчас находимся и знаем, что делать дальше. Будем работать, продолжать строить команду. Что касается изменений в расписании матчей, то это нормально для сборов, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

Материалы по теме
«Конечно, это проблема». Тренер «Рубина» Франк Артига — о повреждении Мирлинда Даку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android