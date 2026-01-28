Франк Артига подвёл итоги первого зимнего сбора «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига оценил первый зимний сбор для команды.

— Внесла ли погода коррективы в ваши планы на сборах?

— Да. Было очень много дождей. Это вносит изменения в планы тренировки. Например, в такую погоду сложнее проводить тактические занятия, под дождём приходится делать всё очень быстро. Но мы должны тренироваться в любую погоду, тем более в России, когда мы туда вернемся, тоже будет не самая комфортная погода.

— Подведите итоги первого сбора. И какие планы на второй. Известно, что поменялось расписание спаррингов.

— На первом сборе, как и сказал, было важно познакомиться с игроками, мы это сделали. Мы знаем, где сейчас находимся и знаем, что делать дальше. Будем работать, продолжать строить команду. Что касается изменений в расписании матчей, то это нормально для сборов, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».