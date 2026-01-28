Скидки
Главная Футбол Новости

«Наше предложение в силе». В ЦСКА подтвердили интерес к Симичу и Рогановичу

«Наше предложение в силе». В ЦСКА подтвердили интерес к Симичу и Рогановичу
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил новости, что клуб сделал предложения по защитникам «Партизана» Милану Рогановичу и Николе Симичу.

«В сербских СМИ сейчас немало обсуждений возможных сделок между ЦСКА и «Партизаном». Мы очень ценим наши отношения с «Партизаном» как на уровне исторического братства, так и на уровне руководства клубов, поэтому хотим внести ясность по нескольким вопросам.

Симич и Роганович — действительно интересные молодые футболисты, по которым наш клуб сделал предложение, оно в силе. Мы понимаем важность их развития через игровую практику. На данный момент существуют определённые разногласия в дате их присоединения к ЦСКА в случае заключения сделки, но считаем, что расхождения могут быть улажены.

Вне зависимости от переговоров с «Партизаном» клуб и далее будет стараться системно привлекать в команду молодых талантливых футболистов. Важно отметить, что эта работа не замещает другую важную задачу клуба — укрепление команды в борьбе за трофеи. И в ближайшее время мы также ожидаем новые усиления в стартовую обойму», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

