Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Впервые такое в истории клуба». Рахимов — о своей отставке из «Рубина»

«Впервые такое в истории клуба». Рахимов — о своей отставке из «Рубина»
Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о своём уходе из казанского клуба. О расторжении контракта с Рахимовым пресс-служба «Рубина» объявила 13 января.

«Рубин» находится на седьмом месте. Надо сказать, что, ну да, это впервые в истории клуба, что тренер уходит с седьмого места. После последней игры у нас было совещание, совет, так называемый, где мне предложили по собственному желанию уйти.

Но я не понимал, как это делать в той ситуации, когда у тебя рядом седьмое место, когда рядом команда, которая имеет отличную внутреннюю атмосферу, которая бьётся в каждом матче», — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Франк Артига оценил игру «Рубина» в контрольном матче со «Стругой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android