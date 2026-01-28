В ЦСКА сообщили, куда может перейти Артём Шуманский

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слухи о возможном уходе Артёма Шуманского и Ильи Агапова из клуба. Ранее в СМИ появилась информация, что обоих футболистов хочет подписать сербский «Партизан». Однако, по словам Брейдо, у Шуманского есть более выгодное предложение от «Крыльев Советов», а по Агапову офферы вообще не поступали.

«По Артёму Шуманскому и Илье Агапову. «Крылья Советов» вышли на клуб и Артёма раньше, а также обеспечили заметно более выгодные финансовые условия. По Илье на текущий момент в ЦСКА актуального предложения нет», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.