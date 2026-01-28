«Бешикташ» хочет приобрести Монтеса у «Локомотива»

«Бешикташ» хочет приобрести футболиста «Локомотива» Сесара Монтеса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Турецкий клуб в ближайшее время «Локомотиву» сделает предложение о трансфере мексиканского защитника.

Изначально «Бешикташ» вёл работу по другим вариантам. Например, по Давиду Алабе из «Реала» и Эмре Джану из «Боруссии», но в связи с очень дорогими условиями этих сделок переключился на Монтеса.

Сесар выступает за «Локомотив» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканца в € 7 млн.