Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бешикташ» хочет приобрести Монтеса у «Локомотива»

«Бешикташ» хочет приобрести Монтеса у «Локомотива»
Комментарии

«Бешикташ» хочет приобрести футболиста «Локомотива» Сесара Монтеса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Турецкий клуб в ближайшее время «Локомотиву» сделает предложение о трансфере мексиканского защитника.

Изначально «Бешикташ» вёл работу по другим вариантам. Например, по Давиду Алабе из «Реала» и Эмре Джану из «Боруссии», но в связи с очень дорогими условиями этих сделок переключился на Монтеса.

Сесар выступает за «Локомотив» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканца в € 7 млн.

Материалы по теме
«Мы довольны». Тренер ЖФК «Локомотив» — о первом матче на международном турнире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android