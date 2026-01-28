Скидки
Матвей Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

Комментарии

Российский голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов внесён в заявку команды на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Встреча состоится сегодня, 28 января. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 23:00 мск.

Ранее Сафонов восстанавливался после перелома руки, полученного в финале межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Российский голкипер отразил четыре пенальти подряд в серии. «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 1:1, 2:1 пен.

