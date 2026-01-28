Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Макаров назвал двух тренеров, с которыми ему комфортнее всего работалось в «Динамо»

Макаров назвал двух тренеров, с которыми ему комфортнее всего работалось в «Динамо»
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Денис Макаров назвал двух тренеров, под руководством которых ему было комфортнее всего играть в московском клубе. Он выделил немца Сандро Шварца и россиянина Валерия Карпина.

«Сандро Шварц и Валерий Карпин. При этих двух тренерах мне работалось очень хорошо. С ними я понимал, что от меня требуют и чувствовал себя нужным. Я был счастлив, выполнял все задачи, и никаких проблем не возникало», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Накануне Макаров покинул «Динамо» и перешёл в турецкий «Кайсериспор». У Дениса были разногласия с главным тренером бело-голубых Роланом Гусевым.

