Главная Футбол Новости

Рашид Рахимов раскрыл, как руководство «Рубина» аргументировало его увольнение

Рашид Рахимов раскрыл, как руководство «Рубина» аргументировало его увольнение
Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как руководство казанского клуба аргументировало его увольнение. О расторжении контракта со специалистом пресс-служба клуба объявила 13 января.

— Тогда после «Ростова», когда сразу совещание и вам предлагают расстаться по обоюдному согласию, ну, соответственно, контракт прервать. Вы не соглашаетесь с этим. Вам какую причину в первую очередь озвучили?
— Ну, то же самое, что и ты говоришь. Что все недовольны, что все… Но я слышу, что все довольны. Большинство. Потому что и вы (Рахимов общался с Геничем. — Прим. «Чемпионата») комментируете, говорите, что очень организованная [игра]. Ты спроси любого соперника, как тяжело с ними играть. Всё это есть. Если я хочу играть в позиционную атаку, а нам говорят — играйте во владение мячом, то вот пример: «Ноттингем Форест» прошлогодний. Тоже был внизу (по показателю владения мячом. — Прим. «Чемпионата»), но был наверху [турнирной таблицы], — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
