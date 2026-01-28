Рашид Рахимов раскрыл, как руководство «Рубина» аргументировало его увольнение

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как руководство казанского клуба аргументировало его увольнение. О расторжении контракта со специалистом пресс-служба клуба объявила 13 января.

— Тогда после «Ростова», когда сразу совещание и вам предлагают расстаться по обоюдному согласию, ну, соответственно, контракт прервать. Вы не соглашаетесь с этим. Вам какую причину в первую очередь озвучили?

— Ну, то же самое, что и ты говоришь. Что все недовольны, что все… Но я слышу, что все довольны. Большинство. Потому что и вы (Рахимов общался с Геничем. — Прим. «Чемпионата») комментируете, говорите, что очень организованная [игра]. Ты спроси любого соперника, как тяжело с ними играть. Всё это есть. Если я хочу играть в позиционную атаку, а нам говорят — играйте во владение мячом, то вот пример: «Ноттингем Форест» прошлогодний. Тоже был внизу (по показателю владения мячом. — Прим. «Чемпионата»), но был наверху [турнирной таблицы], — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».