Наумов: Монтес не самый сильный игрок. Если у «Локомотива» есть замена, можно продавать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал появившуюся информацию об интересе турецкого «Бешикташа» к защитнику железнодорожников Сесару Монтесу.

«У «Локомотива» и так зона обороны очень слабая. Монтес выходит и оживляет игру. Если есть более качественная замена Монтесу, то вопросов нет — можно продавать, ведь это не самый сильный игрок. Однако если нет замены, отпускать его нельзя. Кто будет играть в центре обороны? Решение должно зависеть от того, кто у «Локомотива» есть на вход», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сесар выступает за «Локомотив» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

