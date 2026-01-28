Денис Макаров: тренер «Кайсериспора» очень хорошо говорит по-русски

Российский новичок турецкого «Кайсериспора» Денис Макаров рассказал, как его приняли в новой команде.

Фото: ФК Кайсериспор

«Коридора не было. Тренер представил меня, с ребятами постепенно знакомлюсь. Очень удобно, что тренер говорит по-русски, и я могу с ним поговорить на своём родном языке. Если что-то не понимаю, он мне объяснит. При следующем разговоре обязательно спрошу у него, где он так язык выучил. Он реально очень хорошо говорит на русском, и для меня это большой плюс.

Здесь есть Герман [Онугха], который помогает мне общаться, что-то переводит, подсказывает. Раньше мы только друг против друга пересекались на футбольных полях. Лично познакомились уже здесь», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.