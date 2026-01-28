Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Макаров: надеюсь, «Галатасарай» оставит все силы на «Манчестер Сити» перед нами

Российский футболист «Кайсериспора» Денис Макаров высказался о предстоящем матче турецкой Суперлиги с «Галатасараем». Игра состоится 1 февраля. Он считает, что «Галатасарай» подойдёт к матчу чемпионата в уставшем состоянии после игры с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Турция — Суперлига . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Не начался
Кайсериспор
Кайсери
«Состав у «Галатасарая» отличный. В командах топ-3 Суперлиги собраны очень хорошие игроки, которые и в Лиге чемпионов обыгрывают разные команды. Но будем надеяться, что «Галатасарай» оставит все силы перед нами в игре с «Манчестер Сити» (улыбается). А мы со своей стороны приложим все усилия и будем биться. Думаю, каждый футболист и спортсмен понимает, что на такие игры важно сосредоточиться, не перегореть, а полные стадионы должны, наоборот, тебя гнать. Ты должен получать эмоции, удовольствие от этого всего. Это будет очень тяжёлая игра, но надо получать удовольствие от футбола», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

