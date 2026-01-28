Агент Монтеса подтвердил интерес «Бешикташа» к игроку «Локомотива»

Футбольный агент Луис Азнар, представляющий интересы защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, прокомментировал появившуюся информацию об интересе турецкого «Бешикташа» к мексиканцу.

«Бешикташ» интересуется Сесаром, это правда. Не знаю, собирается ли он покидать Москву этой зимой, но «Бешикташ» действительно хочет его купить», — сказал Азнар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сесар выступает за «Локомотив» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканца в € 7 млн.