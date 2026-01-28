Скидки
Футбол Новости

«Он переживал за наше дело». Олег Романцев — о Василии Уткине

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался об известном спортивном журналисте и комментаторе Василии Уткине. Напомним, Уткин ушёл из жизни в 2024-м. Ему было 52 года.

«Мы дружили с Уткиным. Я к нему на передачи ходил, он мог заходить в раздевалку или в Тарасовку приехать с камерой без проблем. Мы не афишировали этого, потому что ни он, ни я этого не хотели. Но критика его была, как правило, обязательная. И я её не сразу воспринимал. Бывало срывался, звонил ему. Но потом остывал и понимал, что он говорит, чтобы я сделал лучше. Он переживал за наше дело», — сказал Романцев в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

72-летний Романцев работал в должности главного тренера московского «Спартака» с января 1989 года по декабрь 1995-го и с января 1997-го по июнь 2003-го. Под его руководством красно-белые девять раз выиграли национальный чемпионат (один — СССР, восемь — России) и четырежды Кубок страны (один — СССР, три — России).

