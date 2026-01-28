Скидки
Силкин: Макаров сам виноват — чтобы быть в «Динамо», надо что-то из себя представлять

Силкин: Макаров сам виноват — чтобы быть в «Динамо», надо что-то из себя представлять
Комментарии

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об уходе футболиста Дениса Макарова из московского клуба. Ранее игрок заявлял о неприязни со стороны Ролана Гусева. В итоге Макаров перешёл в турецкий «Кайсериспор».

«Если шёл вопрос о продаже Макарова, значит не особо нужен был. Он сам виноват. Это идёт от качества игры, ведь сколько тренеров поменялось в «Динамо» — ему все давали шанс. У него ничего не получилось, Макаров повесил клюв, а надо доказывать. Чтобы быть в «Динамо», надо что-то из себя представлять. Особо не о чем говорить», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
Эксклюзив
«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
Комментарии
