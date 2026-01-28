Зоран Тошич охарактеризовал потенциальных новичков ЦСКА Симича и Рогановича из «Партизана»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал информацию об интересе армейцев к защитникам «Партизана» Николе Симичу и Милану Рогановичу.

«В последнее время очень пристально следил за «Партизаном» и очень хорошо знаю всех игроков — не только Симича и Рогановича. Речь идёт про очень качественных и талантливых защитников, которые молоды и имеют большие перспективы. Оба весь сезон стабильно и очень хорошо выступают за «Партизан».

Насколько я знаю, к ним есть очень большой интерес из европейских команд, в том числе из Англии. На Симича и Рогановича претендует не только ЦСКА. Пока не знаю, насколько реален их переход в московский клуб, но они оба большие таланты», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.