Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зоран Тошич охарактеризовал потенциальных новичков ЦСКА Симича и Рогановича из «Партизана»

Зоран Тошич охарактеризовал потенциальных новичков ЦСКА Симича и Рогановича из «Партизана»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал информацию об интересе армейцев к защитникам «Партизана» Николе Симичу и Милану Рогановичу.

«В последнее время очень пристально следил за «Партизаном» и очень хорошо знаю всех игроков — не только Симича и Рогановича. Речь идёт про очень качественных и талантливых защитников, которые молоды и имеют большие перспективы. Оба весь сезон стабильно и очень хорошо выступают за «Партизан».

Насколько я знаю, к ним есть очень большой интерес из европейских команд, в том числе из Англии. На Симича и Рогановича претендует не только ЦСКА. Пока не знаю, насколько реален их переход в московский клуб, но они оба большие таланты», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Игорь Акинфеев ответил на слова экс-партнёров по ЦСКА Тошича и Думбия о себе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android