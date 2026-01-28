Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Силкин: в каждую линию «Динамо» можно было бы купить по игроку

Сергей Силкин: в каждую линию «Динамо» можно было бы купить по игроку
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о качестве состава бело-голубых. После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона «Динамо», набрав 21 очко, располагается на 10-м месте в турнирной таблице.

«Мы посмотрим на качество состава «Динамо» в конце сезона. Позиции всегда нуждаются в усилении. Главное, чтобы игроки подошли команде, потому что все приходят и хотят играть, получать внимание. Всё зависит от возможностей клуба. В каждую линию «Динамо» можно было бы купить по игроку — это нормальная практика», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Александр Бубнов: с такой игрой «Динамо» Кубок России не выиграет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android