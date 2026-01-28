Сергей Силкин: в каждую линию «Динамо» можно было бы купить по игроку

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о качестве состава бело-голубых. После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона «Динамо», набрав 21 очко, располагается на 10-м месте в турнирной таблице.

«Мы посмотрим на качество состава «Динамо» в конце сезона. Позиции всегда нуждаются в усилении. Главное, чтобы игроки подошли команде, потому что все приходят и хотят играть, получать внимание. Всё зависит от возможностей клуба. В каждую линию «Динамо» можно было бы купить по игроку — это нормальная практика», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.