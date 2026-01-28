Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Макаров выделил главную особенность турецкого футбола

Денис Макаров выделил главную особенность турецкого футбола
Комментарии

Российский футболист «Кайсериспора» Денис Макаров выделил главную особенность турецкого футбола.

«Здесь динамичный футбол: вперёд-назад. Они почти не играют через центр, футбол открытый и быстрый. Тут каждая команда имеет шансы 50 на 50: то у одних пять-шесть моментов, то у других. И кто быстрее забьёт, тому и легче выиграть. Посмотрел много обзоров, изучая свой новый клуб. Допустим, до этого играли с «Бешикташем»: создали шесть моментов, чтобы забить, но пропустили на 90-й минуте. Футбол в Турции очень динамичный. Нет такого, что ставят «автобус» возле ворот и сидят сзади. Все бегают: вперёд-назад, вперёд-назад. Открытый футбол», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
Эксклюзив
«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android