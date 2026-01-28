Российский футболист «Кайсериспора» Денис Макаров выделил главную особенность турецкого футбола.

«Здесь динамичный футбол: вперёд-назад. Они почти не играют через центр, футбол открытый и быстрый. Тут каждая команда имеет шансы 50 на 50: то у одних пять-шесть моментов, то у других. И кто быстрее забьёт, тому и легче выиграть. Посмотрел много обзоров, изучая свой новый клуб. Допустим, до этого играли с «Бешикташем»: создали шесть моментов, чтобы забить, но пропустили на 90-й минуте. Футбол в Турции очень динамичный. Нет такого, что ставят «автобус» возле ворот и сидят сзади. Все бегают: вперёд-назад, вперёд-назад. Открытый футбол», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.