Макаров: о том, что не еду на сборы «Динамо», узнал из письма за семь часов до вылета

Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Денис Макаров рассказал, как узнал о своём отцеплении от основной команды московского клуба.

— О том, что не еду на сборы «Динамо», узнал за семь часов до вылета. Должен был лететь с командой. Мне никто ничего не сказал — просто прислали письмо на почту с уведомлением, что не еду. Я ответил: «Хорошо, без проблем, поеду в Динамо-2».

— А если бы почту вовремя не проверил, что было бы?
— А я не знаю, прикинь (смеётся)! Может быть, приехал бы в аэропорт, и уже там мне сказали бы: «Ты не летишь». Хорошо, что вечером, в восемь или полвосьмого, зашёл на почту и увидел письмо. Чемоданы-то на сбор уже были собраны, — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Накануне Макаров покинул «Динамо» и перешёл в турецкий «Кайсериспор». У Дениса были разногласия с главным тренером бело-голубых Роланом Гусевым.

«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
Эксклюзив
«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
