«Минус на минус даёт плюс». Макаров высказался о коммуникации с Карпиным

Бывший футболист «Динамо» Денис Макаров высказался о коммуникации с экс-тренером бело-голубых Валерием Карпиным.

— Как я понимаю, с Карпиным у тебя проблем не было?

— Нет, мы, наоборот, нашли хороший контакт, и я ему благодарен за то, что поверил в меня, дал игровое время. Думаю, и я показал, что я ещё на хорошем уровне и в хорошей форме. Когда тренер в тебя верит, всегда легче. Ты оставляешь все проблемы за полем и просто получаешь удовольствие: играешь в футбол и наслаждаешься жизнью.

— Но вы с Валерием Георгиевичем оба взрывные, колючие мужчины.

— Минус на минус даёт плюс (смеётся), — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.