Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Рашид Рахимов: о том, что Даку продают в «Зенит», узнал из Санкт-Петербурга

Рашид Рахимов: о том, что Даку продают в «Зенит», узнал из Санкт-Петербурга
Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о сорвавшемся трансфере нападающего казанской команды Мирлинда Даку в «Зенит». Форвард был близок к переходу в санкт-петербургский клуб в прошлом году в летнее трансферное окно.

— Не от вас исходила инициатива сохранить Даку?
— Ну, о том, что его продают в Питер, узнал вообще из Питера.

— То есть, вы знали, что Даку может быть продан не из клуба, не от игрока и не от агента?
— Нет.

— Кто-то из Петербурга сказал, что Даку переходит?
— Да.

— Так, может быть, надо было продать? Чтобы потом на эти вырученные деньги купить ещё трёх хороших игроков.
— А ты можешь такого футболиста приобрести за те деньги, за которые мы его брали? — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
