«Вест Хэм» объявил о переходе Траоре из «Фулхэма»

Английский «Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Адама Траоре из «Фулхэма».

«Вест Хэм Юнайтед» рад подтвердить подписание контракта с испанским вингером Адама Траоре.

30-летний игрок переходит к «молотобойцам» из «Фулхэма» за неназванную сумму, воссоединяясь с главным тренером Нуну Эшпириту Санту, под руководством которого ранее работал в «Вулверхэмптоне».

Сильный, быстрый, способный создавать моменты и забивать голы, Адама — проверенный игрок Премьер-лиги, который добавит опыта и качества атакующей мощи команде Нуну. Уроженец Барселоны прошёл через знаменитую академию «Барселоны», прежде чем перейти в Премьер-лигу в «Астон Виллу» в 2015 году. С тех пор он провёл 262 матча в Премьер-лиге, забив 14 голов и отдав 25 результативных передач за «Астон Виллу», «Мидлсбро», «Вулверхэмптон» и «Фулхэм», — написано в сообщении клуба.