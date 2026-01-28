Скидки
Денис Макаров подвёл итог выступления за московское «Динамо»

Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Денис Макаров подытожил свои четыре с половиной года в московском клубе. Недавно он перешёл в турецкий «Кайсериспор».

«На самом деле я очень доволен. Когда я пришёл в «Динамо», перед командой были поставлены задачи. За четыре сезона мы взяли две бронзы, были в финале Кубка. Это время пошло мне на пользу и запомнится на всю жизнь. Не каждому игроку дано выиграть медали, сыграть в финале. Я считаю, что провёл в «Динамо» отличное время, набрал хорошую статистику. Поэтому собой я доволен. А ещё я нашёл жену в этом клубе, поэтому я счастлив и доволен», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
Эксклюзив
