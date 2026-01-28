Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Макаров: турнирное положение «Кайсериспора» не смущало — наоборот!

Денис Макаров: турнирное положение «Кайсериспора» не смущало — наоборот!
Комментарии

Российский футболист «Кайсериспора» Денис Макаров высказался о турнирном положении своей новой команды. Клуб занимает предпоследнее, 17-е, место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Фото: ФК Кайсериспор

«Турнирное положение клуба меня не смущало. Наоборот, это интересный вызов. Для меня в первую очередь важно играть, приносить пользу. В таких тяжёлых ситуациях как раз и проявляется характер каждого футболиста. Нет, не смущало. Сегодня здесь два матча выигрываешь — и поднимаешься в таблице, все находятся близко. Сейчас идут тяжёлые соперники, но это не так важно. У нас ещё есть 15 игр, где можно заработать там 45 очков — образно, если всё выиграть. Поэтому меня турнирная таблица не смущает. Я приехал сюда играть в футбол и получать новые знания. Тем более чемпионат Турции очень высокого уровня. Против таких соперников, как «Галатасарай», «Фенербахче», не только очень интересно играть, но и можно учиться, прогрессировать», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
Эксклюзив
«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android