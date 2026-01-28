Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Радимов — о Педро из «Зенита»: без пяти минут игрок сборной Бразилии

Комментарии

Ветеран «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на пролонгацию контракта сине-бело-голубых с бразильским полузащитником Педро. Стороны продлили соглашение до 2030 года. Ранее СМИ утверждали, что в услугах Педро заинтересован ряд клубов из Саудовской Аравии.

— Продление контракта с Педро вполне логично. Молодой, перспективный, без пяти минут игрок сборной Бразилии. Прогрессирующий. Думаю, это оптимальное решение. И Педро должен быть доволен, и «Зенит», конечно, — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» в январе 2024 года. В составе петербуржцев игрок уже завоевал титул чемпиона, Кубок и Суперкубок РПЛ.

