Главная Футбол Новости

Стал известен стартовый состав «Акрона» на контрольный матч с «Динамо» Самарканд

Сегодня, 28 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Акрон» и узбекистанское «Динамо» Самарканд. Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:30 мск

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 января 2026, среда. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
1-й тайм
0 : 0
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан

Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Эшковал, Бокоев, Роча, Фернандес, Хосонов, Лончар, Бистрович, Пестряков, Болдырев, Дзюба.

Ранее сегодня «Акрон» провёл контрольный матч с московской «Родиной-2», одержав победу со счётом 2:0.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

«Акрон» уверенно обыграл «Родину-2» в контрольном матче
