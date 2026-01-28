Стал известен стартовый состав «Акрона» на контрольный матч с «Динамо» Самарканд

Сегодня, 28 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Акрон» и узбекистанское «Динамо» Самарканд. Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:30 мск

Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Эшковал, Бокоев, Роча, Фернандес, Хосонов, Лончар, Бистрович, Пестряков, Болдырев, Дзюба.

Ранее сегодня «Акрон» провёл контрольный матч с московской «Родиной-2», одержав победу со счётом 2:0.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.